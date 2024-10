Paola Caruso a Verissimo: “Mi sposo il 10 luglio 2025” | Video Mediaset (Di domenica 27 ottobre 2024) Paola Caruso a Verissimo ha annunciato, con grande gioia: “Mi sposo il 10 luglio 2025“. La Caruso ha parlato della sua vita e di come ha incontrato il futuro marito. Quest’ultimo, più grande di lei, oltretutto abita nello stesso paese del padre biologico. Ecco il Video Mediaset con l’intervista integrale. Superguidatv.it - Paola Caruso a Verissimo: “Mi sposo il 10 luglio 2025” | Video Mediaset Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di domenica 27 ottobre 2024)ha annunciato, con grande gioia: “Miil 10“. Laha parlato della sua vita e di come ha incontrato il futuro marito. Quest’ultimo, più grande di lei, oltretutto abita nello stesso paese del padre biologico. Ecco ilcon l’intervista integrale.

