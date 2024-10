Ora solare 2024, si cambia: quando spostare indietro le lancette (Di domenica 27 ottobre 2024) (Adnkronos) – Scatta l'ora solare questa notte intorno alle 3. Si dormirà quindi un'ora in più. D'ora in poi farà L'articolo Ora solare 2024, si cambia: quando spostare indietro le lancette proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Ora solare 2024, si cambia: quando spostare indietro le lancette Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di domenica 27 ottobre 2024) (Adnkronos) – Scatta l'oraquesta notte intorno alle 3. Si dormirà quindi un'ora in più. D'ora in poi farà L'articolo Ora, sileproviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ora solare 2024, si cambia: quando spostare indietro le lancette - (Adnkronos) – Scatta l'ora solare questa notte intorno alle 3. Si dormirà quindi un'ora in più. D'ora in poi farà sera farà, quindi, buio prima, con le giornate che saranno sempre più corte, ma avremo ... (periodicodaily.com)

Cambio ora stanotte: quando e come spostare le lancette - Nella notte tra il 26 e il 27 ottobre torna l’ora legale: ecco cosa c’è da sapere a riguardo per non rischiare di sbagliare ... (quotidiano.net)

Ora solare, questa notte si spostano le lancette: quali sono gli effetti negativi del cambio - Ora solare, oggi il cambio. Nella notte tra sabato 26 ottobre e domenica 27 ottobre gli italiani dovranno dire addio all'ora legale e le lancette dell'orologio andranno spostate ... (ilgazzettino.it)

Ora solare 2024, domani si cambia: lancette indietro di 60 minuti - Questa domenica termina l'ora legale e si torna all'ora solare. Alle 3 di notte, le lancette dell'orologio verranno spostate indietro di 60 minuti. (ligurianotizie.it)