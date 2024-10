Napoli, gli hanno sparato alla nuca a bruciapelo: vivo per miracolo un ragazzo di 20 anni (Di domenica 27 ottobre 2024) Gli hanno sparato un colpo a bruciapelo alla nuca dopo aver affiancato l’auto con uno scooter. Gli hanno sparato a Chiaiano, un quartiere a Nord di Napoli, vicino a Scampia, luogo d’origine della vittima. Il proiettile miracolosamente è restato incastrato nel collo di un ragazzo di 20 anni senza procurare danni irreparabili: il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cto, dove è stato operato, il proiettile è stato estratto e l’operazione è riuscita. Il giovane adesso sta bene ed è stato dimesso dall’ospedale con una prognosi di 15 giorni. Chi è la vittima La vittima è un giovane di 20 anni originario del quartiere Scampia, con precedenti. Resta ancora da chiarire la dinamica della sparatoria sulla quale indaga la Polizia dell’Arenella. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di domenica 27 ottobre 2024) Gliun colpo adopo aver affiancato l’auto con uno scooter. Glia Chiaiano, un quartiere a Nord di, vicino a Scampia, luogo d’origine della vittima. Il proiettilesamente è restato incastrato nel collo di undi 20senza procurare dirreparabili: il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cto, dove è stato operato, il proiettile è stato estratto e l’operazione è riuscita. Il giovane adesso sta bene ed è stato dimesso dall’ospedale con una prognosi di 15 giorni. Chi è la vittima La vittima è un giovane di 20originario del quartiere Scampia, con precedenti. Resta ancora da chiarire la dinamica dellaria sulla quale indaga la Polizia dell’Arenella.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli, caccia ai ragazzini armati: almeno 5 pistole hanno sparato nel raid in cui è morto Emanuele Tufano - Gli investigatori stanno ricostruendo con cura, tassello dietro tassello, quanto avvenuto, partendo dall’accurato esame dei filmati delle ... (napoli.repubblica.it)

Napoli, 20enne ferito con un colpo di pistola alla nuca mentre era in auto con due amici - Un ragazzo di 20 anni è rimasto ferito in maniera non grave dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola alla nuca. Secondo quanto ha riferito agli agenti del commissariato Arenella a Napoli, è ... (msn.com)

Napoli, 15enne ucciso: notte di interrogatori. Ipotesi scontro per 'controllo' piazza Mercato - Un regolamento di conti tra bande di ragazzi che si contendono lo spazio di piazza Mercato, nel centro di Napoli, dove di notte scorrazzano giovani a bordo di scooter. Sarebbe questo lo scenario dietr ... (msn.com)

Orrore a Napoli, 15enne morto dopo una sparatoria. Due giovani feriti - Per il minorenne non c'è stato nulla da fare. La polizia indaga su un possibile coinvolgimento di un 27enne presentatosi al pronto soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini della Pignasecca ... (msn.com)