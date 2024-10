Ilrestodelcarlino.it - Muffa a scuola: "Sistemeremo quanto prima"

(Di domenica 27 ottobre 2024) Le recenti abbondanti piogge hanno peggiorato una situazione di disagio che era già segnalata da tempo. Ma è intenzione del Comune di Fabbrico provvedere al più presto a mettere gli ambienti in sicurezza e in condizioni adeguate per accogliere bambini e operatori alla localed’infanzia 27 Febbraio. All’interno dell’edificio infatti sono state segnalate evidenti infiltrazioni idriche, presenza diffusa die altro ancora. L’amministrazione comunale fabbricese ha confermato che esiste la copertura finanziaria per poter coprire il costo dell’intervento di bonifica di una parte dell’edificio scolastico in cui è presente il problema. Il Comune ha altresì aggiunto che è già stata richiesta l’operazione per sistemare le guaine al tetto.