MotoGP | Thailandia: Bagnaia vince, Marquez cade e Martin secondo (Di domenica 27 ottobre 2024) Pecco Bagnaia ha vinto con la sua Ducati ufficiale il GP Thailandia di MotoGP, terzultima prova del Mondiale 2024 La gara è stata condizionata dalle forti piogge cadute su Buriram, e la pista è rimasta a lungo molto bagnata, con i piloti che hanno faticato a mantenere l’equilibrio. Proprio un errore in staccata al quinto giro era costata a Martin la prima posizione quando aveva mezzo secondo di vantaggio su Pecco. Verso metà gara, con la pista che si stava asciugando, il momento chiave, con Bagnaia e Marquez che hanno tenuto un ritmo elevato e Martin che ha iniziato a rallentare per non rovinare le gomme: il duello tra i due di testa si è risolto poco dopo, al 15° giro, quando l’otto volte iridato ha pizzicato un cordolo e pestato la linea bianca; la moto si è sbilanciata e Marquez è finito a terra. Metropolitanmagazine.it - MotoGP | Thailandia: Bagnaia vince, Marquez cade e Martin secondo Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Peccoha vinto con la sua Ducati ufficiale il GPdi, terzultima prova del Mondiale 2024 La gara è stata condizionata dalle forti piogge cadute su Buriram, e la pista è rimasta a lungo molto bagnata, con i piloti che hanno faticato a mantenere l’equilibrio. Proprio un errore in staccata al quinto giro era costata ala prima posizione quando aveva mezzodi vantaggio su Pecco. Verso metà gara, con la pista che si stava asciugando, il momento chiave, conche hanno tenuto un ritmo elevato eche ha iniziato a rallentare per non rovinare le gomme: il duello tra i due di testa si è risolto poco dopo, al 15° giro, quando l’otto volte iridato ha pizzicato un cordolo e pestato la linea bianca; la moto si è sbilanciata eè finito a terra.

