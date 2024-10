MotoGP GP Thailandia 2024 Bagnaia | Gara che non finiva più team ha avuto intuizione giusta

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) “Dopo il warmup non ero così soddisfatto, per cui devo ringraziare la squadra per il lavoro fatto. Faticavo a sfruttare il potenziale della moto in frenata, ci siamo seduti e abbiamo analizzato un po’ di cose e ilhal’. Mi sono trovato bene sin dalla partenza”. Lo ha dichiarato Francescodopo la vittoria nel GP didi. Ai microfoni di Sky Sport, Pecco ha aggiunto: “È stata unaeternamente lunga e che nonpiù. Sapevo che Marquez era più veloce di me e, per questo motivo, era fondamentale non farlo passare. Non sono tanti i cinque punti guadagnati, ma pesano a livello di consapevolezza”. Infine,ha concluso: “Ieri abbiamo fatto uno sbaglio nella Sprint che non capiterà più. Il lavoro fatto oggi mi rende ancora più orgoglioso.