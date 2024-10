Mobilitazione nazionale a Napoli: assemblea contro le guerre e il Dl Sicurezza 1660 (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A Napoli, la città che da sempre è simbolo di lotta e resistenza, si tiene oggi un’importante assemblea nazionale. Sono riuniti esponenti di diversi movimenti di contestazione provenienti da tutta Italia, che stanno riflettendo e discutendo sulla situazione attuale nel Medio Oriente, in un contesto di crisi generale. La riunione si svolge presso Villa Medusa, Casa del Popolo situata in via Napoli, e rappresenta un momento cruciale per unire le forze contro il Dl Sicurezza 1660, un provvedimento fortemente contestato che introduce misure severe contro chi protesta. Un incontro di rilevanza nazionale L’assemblea di oggi ha richiamato a Napoli un numero considerevole di attivisti e rappresentanti di movimenti sociali. Gaeta.it - Mobilitazione nazionale a Napoli: assemblea contro le guerre e il Dl Sicurezza 1660 Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A, la città che da sempre è simbolo di lotta e resistenza, si tiene oggi un’importante. Sono riuniti esponenti di diversi movimenti di contestazione provenienti da tutta Italia, che stanno riflettendo e discutendo sulla situazione attuale nel Medio Oriente, in un contesto di crisi generale. La riunione si svolge presso Villa Medusa, Casa del Popolo situata in via, e rappresenta un momento cruciale per unire le forzeil Dl, un provvedimento fortemente contestato che introduce misure severechi protesta. Un indi rilevanzaL’di oggi ha richiamato aun numero considerevole di attivisti e rappresentanti di movimenti sociali.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli,riunione nazionale movimenti contro guerre e Dl sicurezza - Giornale di Brescia è il primo quotidiano di Brescia e provincia. Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! (giornaledibrescia.it)

Mobilitazione nazionale per la pace: manifestazioni in sette città italiane - Oggi, in diverse città italiane, si è svolta una mobilitazione nazionale per la pace, con manifestazioni che hanno visto la partecipazione di centinaia di cittadini. Il tema centrale è stato chiaro: “ ... (notizie.it)

Mobilitazione nazionale per la pace: un grido contro le guerre in Italia - Oggi, in diverse città italiane, si è svolta una mobilitazione nazionale per la pace, con manifestazioni che hanno coinvolto migliaia di persone. Il corteo principale ha avuto luogo a Roma, partendo ... (notizie.it)

Emiliano alla giornata di mobilitazione nazionale “stop alle guerre” - "Serve un'immediata iniziativa del governo italiano e dell'Unione Europea per il cessate il fuoco che consenta, nei teatri di guerra, sia dell'Ucraina che del ... (corrieresalentino.it)