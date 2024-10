Maltempo nel Monferrato: otto famiglie isolate a Ponti, esonda il fiume Bormida (Di domenica 27 ottobre 2024) La situazione a Ponti, nel Monferrato alessandrino, è critica a causa delle recenti piogge intense che hanno provocato allagamenti e problemi di viabilità. otto famiglie sono rimaste isolate in località Carmenna dopo che la strada principale è stata sommersa dall’acqua, impedendo ogni collegamento. Nonostante le difficoltà, le autorità locali sono riuscite a mantenere i contatti con i residenti, monitorando costantemente la situazione. Il Maltempo ha inoltre causato l’esondazione del fiume Bormida, che ha allagato il campo sportivo di Ponti, aggravando ulteriormente i disagi. Le piogge torrenziali che hanno interessato la provincia di Alessandria nelle ultime ore hanno portato a chiusure stradali e frane, creando difficoltà di spostamento in diverse aree, tra cui l’Ovadese, l’Acquese e il Monferrato. Thesocialpost.it - Maltempo nel Monferrato: otto famiglie isolate a Ponti, esonda il fiume Bormida Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di domenica 27 ottobre 2024) La situazione a, nelalessandrino, è critica a causa delle recenti piogge intense che hanno provocato allagamenti e problemi di viabilità.sono rimastein località Carmenna dopo che la strada principale è stata sommersa dall’acqua, impedendo ogni collegamento. Nonostante le difficoltà, le autorità locali sono riuscite a mantenere i contatti con i residenti, monitorando costantemente la situazione. Ilha inoltre causato l’zione del, che ha allagato il campo sportivo di, aggravando ulteriormente i disagi. Le piogge torrenziali che hanno interessato la provincia di Alessandria nelle ultime ore hanno portato a chiusure stradali e frane, creando difficoltà di spostamento in diverse aree, tra cui l’Ovadese, l’Acquese e il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo, frana sulla To-Sv: autostrada interrotta ad Altare. Nell’Alessandrino esonda il Bormida, Po in piena anche a Torino - L'Autostrada A6 Torino-Savona è interrotta dalla scorsa notte per una frana che ha invaso la carreggiata all'altezza di Altare, nel Savonese. Sono al lavoro i tecnici per rimuovere la massa di terra e ... (msn.com)

Maltempo: Bormida esonda nell'Alessandrino, 8 famiglie isolate - Otto famiglie sono rimaste isolate a Ponti (Alessandria) in località Carmenna, nel Monferrato alessandrino, per un allagamento della strada legato alle piogge degli ultimi giorni. Tutti sono in contat ... (ansa.it)

Maltempo: Bormida esonda nell'Alessandrino, 8 famiglie isolate a Ponti - Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domenica 27 ottobre: le regioni a rischio Prosegue anche domenica 27 ottobre l'intensa fase di maltempo che sta interessando l'Italia da alcuni ... (informazione.it)

Maltempo nell'Alessandrino, esondazioni e disagi - Nella serata di ieri, il ponte Bormida ad Alessandria è stato riaperto dopo essere stato chiuso nel pomeriggio per operazioni di pulizia, ma l'allerta resta alta. Il fiume Bormida ha superato il livel ... (informazione.it)