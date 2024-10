Lucchese, che incubo: severo ko in casa, il Pescara passa 1-3 (Di domenica 27 ottobre 2024) Lucca, 27 ottobre 2024 – Anche la capolista Pescara riesce ad espugnare il Porta Elisa e condanna così la Lucchese alla seconda battuta d’arresto in casa. Lucchese alla ricerca della vittoria casalinga che manca dal marzo scorso e ci prova con la capolista Pescara. Ma la partenza dei biancazzurri è fulminea e dopo quarantotto secondi passano in vantaggio con Merola, che di destro batte Palmisani, dopo che la palla ha colpito la base del palo ed è finita addosso al portiere rossonero, colpevole sul gol. La formazione di Gorgone è impaurita e non riesce a d uscire dalla propria metà campo. La Lucchese ci prova al 19’ con Saporiti, che serve Costantino, il quale prolunga per Sasanelli, che però è in fuorigioco. Al 20’ ci prova su punizione Saporiti, ma la palla termina a lato. Sasanelli invece al 25’ si mangia letteralmente un gol sempre su cross di Saporiti. Sport.quotidiano.net - Lucchese, che incubo: severo ko in casa, il Pescara passa 1-3 Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 27 ottobre 2024) Lucca, 27 ottobre 2024 – Anche la capolistariesce ad espugnare il Porta Elisa e condanna così laalla seconda battuta d’arresto inalla ricerca della vittorialinga che manca dal marzo scorso e ci prova con la capolista. Ma la partenza dei biancazzurri è fulminea e dopo quarantotto secondino in vantaggio con Merola, che di destro batte Palmisani, dopo che la palla ha colpito la base del palo ed è finita addosso al portiere rossonero, colpevole sul gol. La formazione di Gorgone è impaurita e non riesce a d uscire dalla propria metà campo. Laci prova al 19’ con Saporiti, che serve Costantino, il quale prolunga per Sasanelli, che però è in fuorigioco. Al 20’ ci prova su punizione Saporiti, ma la palla termina a lato. Sasanelli invece al 25’ si mangia letteralmente un gol sempre su cross di Saporiti.

