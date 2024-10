LIVE – Conegliano-Bergamo 1-0 (25-13, 15-10): Serie A1 femminile 2024/2025 volley in DIRETTA (Di domenica 27 ottobre 2024) La DIRETTA testuale LIVE di Conegliano-Bergamo, partita valevole per la quarta giornata di andata di Serie A1 femminile 2024/2025 di volley. Le pantere di Daniele Santarelli, che nell’ultimo match contro Roma hanno lasciato il primo set in questo campionato, tornano sul campo di casa per vincere ancora e consolidare il primo posto in classifica. Sono chiamate all’impresa le rossoblù di coach Carlo Parisi, che vanno a caccia di riscatto dopo la sconfitta interna rimediata contro la neopromossa Talmassons. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 27 ottobre al Palaverde di Villorba di Treviso. Sportface. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Latestualedi, partita valevole per la quarta giornata di andata diA1di. Le pantere di Daniele Santarelli, che nell’ultimo match contro Roma hanno lasciato il primo set in questo campionato, tornano sul campo di casa per vincere ancora e consolidare il primo posto in classifica. Sono chiamate all’impresa le rossoblù di coach Carlo Parisi, che vanno a caccia di riscatto dopo la sconfitta interna rimediata contro la neopromossa Talmassons. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 27 ottobre al Palaverde di Villorba di Treviso. Sportface.

