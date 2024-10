LBA, Openjobmetis Varese - Estra Pistoia: dove vedere la partita in diretta (Di domenica 27 ottobre 2024) L’Openjobmetis Varese, dopo la sconfitta contro Trapani che la mantiene ancora a secco di vittorie in classifica, ospita l’Estra Pistoia, che viene dal k.o. interno contro Venezia. Sono 15 le partite di stagione regolare nei precedenti tra le due società, con Varese avanti per 9-6 nel totale e Europa.today.it - LBA, Openjobmetis Varese - Estra Pistoia: dove vedere la partita in diretta Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di domenica 27 ottobre 2024) L’, dopo la sconfitta contro Trapani che la mantiene ancora a secco di vittorie in classifica, ospita l’, che viene dal k.o. interno contro Venezia. Sono 15 le partite di stagione regolare nei precedenti tra le due società, conavanti per 9-6 nel totale e

