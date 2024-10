Lanazione.it - La mappa delle code . Dal cavalcavia alla stazione. Tutti i punti da ’bollino nero’

(Di domenica 27 ottobre 2024) Spesso si sente dire che Viareggio non è stata progettata per le macchine. È vero, e i risultati si vedono giorno dopo giorno in una quotidianità fatta di traffico, ingorghi e autisti spazientiti. Quando piove, poi, è da mettersi le mani nei capelli. E sull’estate, con l’invasione di turisti rigorosamente auto-muniti, stendiamo un velo pietoso. Il. In una città tagliata a metà dferrovia – nel recente passato, c’è stato anche un candidato sindaco che ha ipotizzato di "spostarla più a monte" (sì, era serio) – gli snodi per transitare da una parte all’altra sono inevitabilmente trafficati. Finché non è aperto il nuovoalle porte del Campo d’Aviazione, al passaggio a livello di via Comparini era lecito aspettarsi che qualche automobilista tirasse fuori la tenda da campeggio.