La Lazio sconfigge il Genoa 3-0

(Di domenica 27 ottobre 2024) AGI - Lariscatta immediatamente la sconfitta contro la Juventus e ritrova i tre punti contro unche, invece, non riesce a dare continuità al pareggio in rimonta contro il Bologna e rimane fermo in terzultima posizione: all'Olimpico finisce 3-0. Oltre allo squalificato Romagnoli, Baroni deve fare a meno anche di Zaccagni per influenza e schiera dal primo minuto Noslin, mentre Gilardino conferma l'undici titolare dell'ultimo turno, inserendo solo le novità Vogliacco e Zanoli. I rossoblù partono con un buon piglio e costringono Provedel all'intervento di piedi già al 2', per respingere il tentativo di Martin direttamente da angolo. Con il passare dei minuti laprende metri e spinge soprattutto sulla sinistra con il solito Tavares, che si crea lo spazio per un diagonale potente alto di poco.