Inter-Juventus Yildiz | Nel calcio tutto può cambiare abbiamo giocato da squadra

"Voglio ringraziare tutti, non è stata una gara facile. Sono molto felice, ringrazio la squadra e il tecnico. abbiamo agito da squadra, nel calcio tutto può cambiare, alla fine è andata bene". Lo ha detto l'attaccante della Juventus, Kenan Yildiz a Sky dopo il 4-4 con l'Inter grazie alla sua doppietta. "Sicuramente quattro gol per un portiere sono tanti da subire. Quello che conta oggi, però, è la grande reazione della squadra. abbiamo dimostrato di avere carattere. Con questo atteggiamento sono certo che faremo strada", ha detto invece Michele Di Gregorio, portiere della Juventus, sempre ai microfoni di Sky.

