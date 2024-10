Inter-Juventus, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2024/2025 (Di domenica 27 ottobre 2024) Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Inter-Juventus, match valido per la nona giornata della Serie A 2024/2025. E’ tempo di derby d’Italia, è tempo di rispolverare veleni, rivalità e schermaglie che si trascinano da decenni, ma soprattutto al Meazza nerazzurri e bianconeri si giocano lo status di inseguitrice nei confronti del Napoli in chiave lotta per lo scudetto. Chi riuscirà a trionfare? Fischio d’inizio alle ore 18 di domenica 27 ottobre. I telecronisti DI Inter-Juventus Inter-Juventus sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni e su Sky Sport con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani. Inter-Juventus, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2024/2025 SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Ile isue Sky di, match valido per la nona giornata della. E’ tempo di derby d’Italia, è tempo di rispolverare veleni, rivalità e schermaglie che si trascinano da decenni, ma soprattutto al Meazza nerazzurri e bianconeri si giocano lo status di inseguitrice nei confronti del Napoli in chiave lotta per lo scudetto. Chi riuscirà a trionfare? Fischio d’inizio alle ore 18 di domenica 27 ottobre. IDIsarà visibile sucon la telecronaca di Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni e su Sky Sport con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani.e SkySportFace.

