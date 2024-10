Inter-news.it - Inter-Juventus, le probabili formazioni per la 9ª giornata di Serie A

(Di domenica 27 ottobre 2024)si giocherà alle ore 18 allo Stadio San Siro: queste leper la partita di oggi, valida per la nonadiA.CASA – Il primo dubbio in casariguarda l’impiego o meno di Kristjan Asllani, considerata già l’assenza di Hakan Calhanoglu in quella posizione. Il centrocampista albanese si è allenato regolarmente ad Appiano Gentile negli ultimi due giorni, ma tutto fa pensare che sarà Piotr Zielinski giocare da titolare, anche se una staffetta tra i due ci sarà a partita in corso. Il secondo dubbio di formazione riguarda la fascia destra, con Denzel Dumfries attualmente favorito su Matteo Darmian.