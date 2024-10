Thesocialpost.it - Inter-Juventus, grande spettacolo a San Siro: una partita che passerà alla storia

(Di domenica 27 ottobre 2024) Unaepica quella andata in scena a San, conche si dividono la posta in un incredibile 4-4 finale. Un match caratterizzato da continui ribaltamenti di fronte, emozioni fino all’ultimo secondo e protagonisti inaspettati. Primo tempo:avanti tra rigori e rimonte Lasi apre con ritmi alti e occasioni da entrambe le parti. L’trova subito il vantaggio grazie a un rigore di Zieli?ski al 15?, conquistato da Thuram dopo un fallo di Danilo. Ma la risposta bianconera non tarda ad arrivare: al 20? Vlahovi? sigla l’1-1 sfruttando un assist perfetto di McKennie. Poco dopo è Weah a portare avanti la, finalizzando un bel cross di Conceicao al 26?. La reazione dell’è immediata: al 35? Mkhitaryan trova il pareggio con un preciso sinistro sul primo palo.