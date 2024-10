Fanpage.it - Il WWF alla Cop16 lancia l’allarme: «La biodiversità è più a rischio dove non c’è pace»

Leggi tutta la notizia su Fanpage.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Lasullasi sta volgendo in un contesto particolarmente difficile a livello globale: oggi sono in corso più conflitti armati che in qualsiasi altro momento dSeconda Guerra Mondiale. La natura sembra essere in fondolista delle priorità dei governi, ma in questa intervista la referente del WWF Italia, Isabella Pratesi in che modo laprotegge la