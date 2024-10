Ilrestodelcarlino.it - Il piano per la Valpotenza: "Stanno vendendo fuffa"

(Di domenica 27 ottobre 2024) "Una parata politica per vendere". È durissimo il giudizio di Romano Carancini, consigliere regionale del Pd, sull’incontro in cui è stato sottoscritto un protocollo d’intesa per riqualificare la viabilità nella valle del Potenza. Secondo Carancini, il protocollo è "un atto inutile, in cui si condivide l’opportunità di riconoscere alla Provincia il ruolo di guida nel coordinamento delle azioni per la futura progettazione del miglioramento dell’intero itinerario della Val Potenza, cioè il collegamento tra Macerata e Villa Potenza, quello da Villa Potenza a Sambucheto e il casello autostradale di Porto Potenza". Per quanto riguarda la Macerata-Villa Potenza, l’ex sindaco evidenzia come Acquaroli smentisca se stesso. "Nel 2021, il primo tra i celeberrimi Masterplan dell’assessore Baldelli indicava le opere pubbliche prioritarie, tra cui il collegamento Macerata-Villa Potenza.