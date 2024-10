Lanazione.it - Il nostro orologio biologico: "Come prevenire tumori"

(Di domenica 27 ottobre 2024) "Per una salute adeguata è importante rispettare i nostri cicli ciradiani, fondamentali per la prevenzione delle malattie. Per chi fa i turni di notte o in generale lavora in orari in cui il corpo preferirebbe dormire, è infatti maggiore il rischio di". Conoscere ilinfluenza il corpo può essere un vero salvavita secondo Paola Tognini, neurobiologa della Scuola Sant’Anna, che ha parlato dell’importanza dei cosiddetti ‘ritmi circadiani’, che regolano moltissimi processi fisiologici. Sul tema si è tenuta un’intera giornata di studio e presentazione di nuove scoperte nel settore, organizzata dalla Sant’Anna e dalla Scuola Normale, che ha portato a Pisa diversi esperti di fama mondiale provenienti da Cambridge, l’Imperial College di Londra e il Karolinska Institute di Stoccolma.