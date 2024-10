Golf: Byeong Hun An batte Tom Kim al Genesis Championship. Migliozzi, rimonta da PGA Tour. Laporta si prende Abu Dhabi (Di domenica 27 ottobre 2024) Festa sudcoreana al Genesis Championship di Incheon, giocato al Jack Nicklaus Golf Club Korea fino a questa mattina (in Italia). Dopo una lotta che li ha visti continuamente nelle zone alte, Byeong Hun An e Tom Kim, due dei più rappresentativi Golfisti del Paese, finiscono per giocarsi al playoff di spareggio il torneo dopo aver girato entrambi in -17 e, assieme, a -5 nell’ultimo giro. Alla fine birdie di An, bogey di Kim e seconda vittoria in tornei legati all’European Tour/DP World Tour per il trentunenne di Seul. La terza posizione è di Ricardo Gouveia, che con il suo -16 raggiunge uno dei migliori risultati in carriera, nella quale soltanto in un’altra occasione, ormai nel 2016, era andato a podio sul circuito continentale. Si tratta di un risultato per lui importantissimo, perché salva la carta per il DP World Tour in quota 2025. Oasport.it - Golf: Byeong Hun An batte Tom Kim al Genesis Championship. Migliozzi, rimonta da PGA Tour. Laporta si prende Abu Dhabi Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Festa sudcoreana aldi Incheon, giocato al Jack NicklausClub Korea fino a questa mattina (in Italia). Dopo una lotta che li ha visti continuamente nelle zone alte,Hun An e Tom Kim, due dei più rappresentativiisti del Paese, finiscono per giocarsi al playoff di spareggio il torneo dopo aver girato entrambi in -17 e, assieme, a -5 nell’ultimo giro. Alla fine birdie di An, bogey di Kim e seconda vittoria in tornei legati all’European/DP Worldper il trentunenne di Seul. La terza posizione è di Ricardo Gouveia, che con il suo -16 raggiunge uno dei migliori risultati in carriera, nella quale soltanto in un’altra occasione, ormai nel 2016, era andato a podio sul circuito continentale. Si tratta di un risultato per lui importantissimo, perché salva la carta per il DP Worldin quota 2025.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Golf: Byeong Hun An batte Tom Kim al Genesis Championship. Migliozzi, rimonta da PGA Tour. Laporta si prende Abu Dhabi - Festa sudcoreana al Genesis Championship di Incheon, giocato al Jack Nicklaus Golf Club Korea fino a questa mattina (in Italia). Dopo una lotta che li ha ... (oasport.it)

S. Korean An Byeong-hun beats countryman Tom Kim for DP World Tour title at home - South Korean golfer An Byeong-hun defeated compatriot Tom Kim in a playoff for a DP World Tour victory on home soil Sunday. An birdied the par-5 18th for the first playoff hole to win the Genesis ... (msn.com)

Ben An tops Tom Kim in playoff to win 2024 Genesis Championship in Korea - Byeong Hun An could only watch as Tom Kim had a putt on the 72nd hole to win the 2024 Genesis Championship. Kim looked to walk the putt in, but it lipped out, putting the South Korean duo ... (msn.com)

Byeong Hun An, Tom Kim Share 54-Hole Lead at Genesis Championship - Byeong Hun An shot a 1-under 71 on Saturday at Jack Nicklaus Golf Club Korea and will enter the final round of the Genesis Championship holding sharing the lead ... (progolfweekly.com)