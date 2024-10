Noinotizie.it - “Gigantesco mercato delle informazioni riservate”: anche pugliesi fra gli indagati Arresti, misure interdittive: secondo l'accusa venivano acquisiti in maniera illegale informazioni personali, video, audio e altro

Leggi tutta la notizia su Noinotizie.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Spioni per soldi, è nella sostanza l’. Il poliziotto Marco Malerba, 54 anni, brindisino in servizio nel commissariato di Rho-Pero, è stato colpito da misura interdittiva. Come undegli, Giuliano Schiano maresciallo della Guardia di finanza, in servizio alla Dda di Lecce. Sospeso per sei mesi. Quattro arrestati, ai domiciliari. Sono tuttiti, a vario titolo, come decine di altri, di avere acquisito illegalmentesensibili,materiale nei confronti di decine di persone, operanti nel settore economico prettamente. Ma non solo nel settore economico. L’ipotesi di reato è l’associazione per delinquere finalizzata all’accesso abusivo a sistema informatico.