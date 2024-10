Francesco Totti e Noemi Bocchi a Miami, sguardi innamorati. La verità sulla crisi (Di domenica 27 ottobre 2024) Dai volti scuri in aeroporto agli “sguardi innamorati” all’EA7 World Legends Padel Tour: Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno messo una distanza importante tra la loro unione e le ultime indiscrezioni che sono apparse sui giornali negli ultimi giorni, dopo che Marialuisa Jacobelli ha confermato la liaison con l’ex Capitano della Roma. Dalla crisi alla certezza: “Nessuna rottura tra Totti e Noemi”. Noemi Bocchi e Francesco Totti uniti a Miami Attorno alla coppia composta da Noemi Bocchi e Francesco Totti c’è sempre stata grande curiosità. Un po’ perché nessuno si sarebbe mai aspettato la separazione del Capitano da Ilary Blasi, o perché sono sempre apparsi affiatati e uniti negli ultimi anni. Ma gli sviluppi legati alla liaison con Marialuisa Jacobelli hanno messo in dubbio la solidità del loro amore, tanto che alcune fonti hanno parlato di crisi. Che ci sarebbe da tempo. Dilei.it - Francesco Totti e Noemi Bocchi a Miami, sguardi innamorati. La verità sulla crisi Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Dai volti scuri in aeroporto agli “” all’EA7 World Legends Padel Tour:hanno messo una distanza importante tra la loro unione e le ultime indiscrezioni che sono apparse sui giornali negli ultimi giorni, dopo che Marialuisa Jacobelli ha confermato la liaison con l’ex Capitano della Roma. Dallaalla certezza: “Nessuna rottura tra”.uniti aAttorno alla coppia composta dac’è sempre stata grande curiosità. Un po’ perché nessuno si sarebbe mai aspettato la separazione del Capitano da Ilary Blasi, o perché sono sempre apparsi affiatati e uniti negli ultimi anni. Ma gli sviluppi legati alla liaison con Marialuisa Jacobelli hanno messo in dubbio la solidità del loro amore, tanto che alcune fonti hanno parlato di. Che ci sarebbe da tempo.

