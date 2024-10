Gaeta.it - Frana blocca l’autostrada A6 Torino-Savona: operazioni di rimozione in corso a Altare

(Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Unaha provocato un’interruzione significativa delA6, creando disagi e preoccupazione tra gli automobilisti. Gli eventi della scorsa notte hanno visto il crollo di una massa imponente di terra e fango che ha invaso la carreggiata all’altezza di, nel savonese. La situazione è stata complicata dalle intense piogge degli ultimi giorni, che hanno reso il terreno instabile, portando all’innesco di questo movimento franoso. Dettagli sullae sulle sue conseguenze Il blocco del traffico ha colpito la carreggiata nord del, precisamente al chilometro 108+100, immediatamente dopo l’uscita di. Non ci sono stati incidenti o veicoli coinvolti nella, ma la chiusura dell’A6 ha certamente creato disagi per i pendolari e per i mezzi di trasporto commerciale.