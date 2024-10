Formula 1, oggi il Gp del Messico: orario e dove vederlo in tv (Di domenica 27 ottobre 2024) (Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. In Messico la Ferrari spera di bissare il trionfo di Austin, con la vittoria di Leclerc e il secondo posto di Sainz. A poche gare dal termine è sempre più serrata la lotta per i titoli piloti, con il duello tra Max Verstappen, grande favorito, e Lando L'articolo Formula 1, oggi il Gp del Messico: orario e dove vederlo in tv proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 27 ottobre 2024) (Adnkronos) – Torna in pista la1. Inla Ferrari spera di bissare il trionfo di Austin, con la vittoria di Leclerc e il secondo posto di Sainz. A poche gare dal termine è sempre più serrata la lotta per i titoli piloti, con il duello tra Max Verstappen, grande favorito, e Lando L'articolo1,il Gp delin tv proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Formula 1 – Leclerc favorito ma Verstappen - in Messico - è imbattuto : il poker di Super Max a 5 - 00 su Sisal.it - Roma, 24 ottobre 2024 – L’eco della doppietta Ferrari in Texas non si è ancora spento che la Formula 1 vola in Centro America dove, domenica, è in programma il Gran Premio del Messico. Charles Leclerc, trionfatore ad Austin, cerca un back to back ... (Sbircialanotizia.it)

SNAI – Formula 1 : Leclerc ci riprova in Messico. Charles - Verstappen e Norris tutti alla stessa quota : 3 - 50 - (Adnkronos) - Dopo la vittoria di Austin, la Ferrari vuole il bis: grande equilibrio, con Sainz a inseguire a 7,50. Per il titolo, Verstappen resta in pole a 1,22 nonostante l'astinenza da successi Milano, 24 ottobre – Dopo l'esaltante doppietta di ... (Liberoquotidiano.it)

Formula 1 - GP Messico : gli orari TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e in streaming - Gli orari del Gran Premio del Messico della Formula 1 2024: il programma e quando vedere in TV su TV8 e Sky prove libere, qualifiche e gara della F1 sul circuito di Città del Messico.Continua a leggere (Fanpage.it)

Formula 1 - la Ferrari punta il Messico : Mondiale Costruttori riaperto? - Dopo la vittoria nel GP di Austin, la Ferrari cercherà di essere protagonista anche in Messico per provare a riaprire definitivamente il Mondiale Costruttori L'articolo Formula 1, la Ferrari punta il Messico: Mondiale Costruttori riaperto? proviene ... (Ildifforme.it)