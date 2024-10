Foggia Capuano annuncia le dimissioni | Non mi era mai successo di non riuscire ad incidere

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Eziohato a sorpresa le sueda allenatore del. Lo ha fatto in diretta durante la trasmissione “Diretta Stadio” diTV, a margine della sconfitta per 2-1 contro il Sorrento nel match dell’undicesima giornata del girone C di Serie C 2024/2025. “In 35 anni di carriera non mi era mai capitato di trovarmi in una situazione di simile. Ho visto cose assurde, non è possibile – ha dichiarato – Per la prima volta nella storia da allenatore non riesco ad, perciò chiedo scusa a tutti e mi dimetto. Lo faccio per il bene della squadra e l’avrei fatto anche in caso di vittoria. La dignità di persona deve avere priorità nella vita, quindi mi faccio da parte“.le: “Non mi era maidi nonad” SportFace.