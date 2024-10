F1 GP Messico 2024: i pronostici sulla corsa e le strategie di gara (Di domenica 27 ottobre 2024) Città del Messico (Messico), 27 ottobre 2024 - Due Ferrari, una McLaren, una Red Bull. Queste sono le squadre che hanno monopolizzato le prime due file della griglia di partenza del Gran Premio del Messico di Formula 1, che si correrà alle ore 21 italiane. Carlos Sainz ha centrato una pole position strabiliante, che ha quasi colto di sorpresa lo stesso team del Cavallino Rampante. La superba performance dello spagnolo è stata il culmine di una due giorni che lo ha visto grande protagonista e che gli ha permesso di battere, almeno sul giro secco, Max Verstappen, Lando Norris e Charles Leclerc. I due principali contendenti al titolo mondiale scatteranno in questo ordine, seguiti dal pilota monegasco vincitore dello scorso Gran Premio degli Stati Uniti. Sport.quotidiano.net - F1 GP Messico 2024: i pronostici sulla corsa e le strategie di gara Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 27 ottobre 2024) Città del), 27 ottobre- Due Ferrari, una McLaren, una Red Bull. Queste sono le squadre che hanno monopolizzato le prime due file della griglia di partenza del Gran Premio deldi Formula 1, che si correrà alle ore 21 italiane. Carlos Sainz ha centrato una pole position strabiliante, che ha quasi colto di sorpresa lo stesso team del Cavallino Rampante. La superba performance dello spagnolo è stata il culmine di una due giorni che lo ha visto grande protagonista e che gli ha permesso di battere, almeno sul giro secco, Max Verstappen, Lando Norris e Charles Leclerc. I due principali contendenti al titolo mondiale scatteranno in questo ordine, seguiti dal pilota monegasco vincitore dello scorso Gran Premio degli Stati Uniti.

