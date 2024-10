Metropolitanmagazine.it - Ezgi Eyübo?lu, chi è la fidanzata di Furkan Palali?

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di domenica 27 ottobre 2024)nasce il 27 ottobre 1986 a Konya, in Turchia. Da giovane frequenta la Konya Private Dilta? High School e successivamente si iscrive al dipartimento di ingegneria geologica dell’Università di Hacettepe ad Ankara, un campo impegnativo che richiede dedizione e disciplina. Durante gli anni universitari, oltre a concentrarsi sugli studi, sviluppa un interesse per la recitazione teatrale e decide di approfondire la sua formazione artistica frequentando il dipartimento di radio e televisione dell’Università di Marmara a Istanbul. Percorso accademico a parte,si dedica allo sport, giocando a basket a livello professionale. Inizia la sua carriera nel Konyaspor Kulübü e successivamente si trasferisce al Tofa? club, dove continua a mostrare il suo talento per sette anni.