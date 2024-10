Disagi alla metropolita di via Colonne, i cittadini assediano il commissariato di Giugliano (Di domenica 27 ottobre 2024) Un folto gruppo di indignati per i continui Disagi e per le condizioni in cui versa la metro Campania Nord-Est L'articolo Disagi alla metropolita di via Colonne, i cittadini assediano il commissariato di Giugliano Teleclubitalia. Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Un folto gruppo di indignati per i continuie per le condizioni in cui versa la metro Campania Nord-Est L'articolodi via, iildiTeleclubitalia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi pi√Ļ recenti.

Via Coppino paralizzata, ogni mattina un ingorgo e gli studenti fanno tardi. ‚ÄúCol bus serve mezz‚Äôora‚ÄĚ - Autolinee Toscane ha condotto uno studio che evidenzia le criticit√† del percorso.¬†‚ÄúSistematicamente, i ragazzi non riescono ad arrivare per il suono della campanella‚ÄĚ ... (lanazione.it)

Ciclabile in via Novara, cresce la protesta tra commercianti e residenti: ‚ÄúTroppi disagi‚ÄĚ - Nella mattinata di sabato 26 ottobre hanno incontrato le opposizioni (lista Toia e Lega) per ¬ęchiedere di limitare i danni¬Ľ ... (legnanonews.com)

Strade come fiumi e case allagate: Civitavecchia colpita da un nubifragio - Ore di panico con grandi problemi anche per la viabilità. A Civitavecchia la potenza del nubifragio è evidente: case e negozi completamenti allagati, strade come fiumi, tombini esplosi per la violenza ... (rainews.it)

Nuova ondata di maltempo a Roma: allagamenti per forti piogge, disagi con strade chiuse - anche la Galleria Farnesina è stata chiusa per consentire lo svolgimento dei lavori e il traffico è stato deviato sulla Galleria Giovanni XXIII ... (radiocolonna.it)