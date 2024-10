Quotidiano.net - Crosetto, 'capire se c'è un filo rosso sui dossieraggi'

(Di domenica 27 ottobre 2024) "La cosa più importante sarebbe sapere però se esiste unche lega, magari nell'inconsapevolezza degli attori minori, tutte queste, e molte altre, raccolte informative, intrusioni illegittime, inseguimenti, pedinamenti, filmati, fotografie, registrazioni, non autorizzate e non giustificate da nulla di legale e a tutela dell'interesse pubblico". Così il ministro della Difesa Guidosull'inchiesta della procura di Milano sui. Il ministro ricorda di essere stato lui a lanciare l'allarme dossier da cui è partita l'inchiesta di Perugia ed aggiunge: "l'abuso non è finito, come si dimostra con l'inchiesta milanese di oggi, ma continua imperterrito".