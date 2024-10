Ciclismo Gariboldi chiude quarta a Brugherio (Di domenica 27 ottobre 2024) Positiva prestazione dell’elite Rebecca Gariboldi nell’internazionale di Brugherio ed oggi si replicherà a Salvirola (Cremona) ed a Spilamberto con il memorial Adriano Montanari. Dopo una bella partenza la portacolori dell’Ale Cycling Team, Gariboldi si è fermata ai piedi del podio sull’impegnativo percorso brianzolo che ha visto la vittoria dell’azzurra Carlotta Borello, mentre la sempreverde Eva Lechner ha concluso all’8° posto. Buon esordio in una gara internazionale per l’Under 23 Giada Martinoli 12^ assoluta 5^ di categoria. La 15^ piazza della juniores Noemi Poletti completa la giornata delle ragazze dirette da Milena Cavani,mentre gli juniores Baccini (25°),Brancaleon(27°) ed Ingrami (35°) sono terminati lontano dalla vetta. Sport.quotidiano.net - Ciclismo Gariboldi chiude quarta a Brugherio Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 27 ottobre 2024) Positiva prestazione dell’elite Rebeccanell’internazionale died oggi si replicherà a Salvirola (Cremona) ed a Spilamberto con il memorial Adriano Montanari. Dopo una bella partenza la portacolori dell’Ale Cycling Team,si è fermata ai piedi del podio sull’impegnativo percorso brianzolo che ha visto la vittoria dell’azzurra Carlotta Borello, mentre la sempreverde Eva Lechner ha concluso all’8° posto. Buon esordio in una gara internazionale per l’Under 23 Giada Martinoli 12^ assoluta 5^ di categoria. La 15^ piazza della juniores Noemi Poletti completa la giornata delle ragazze dirette da Milena Cavani,mentre gli juniores Baccini (25°),Brancaleon(27°) ed Ingrami (35°) sono terminati lontano dalla vetta.

