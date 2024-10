Metropolitanmagazine.it - Chi è Yulia Vlasova, la nuova e giovane fidanzata di Johnny Depp (una spia russa)

(Di domenica 27 ottobre 2024) Secondo il Daily Mail,ha un nuovo amore, l’estetista e modelladi 28 anni,, avvistata più volte in sua compagnia. Nelle ultime foto, i paparazzi li hanno immortalati mentre escono insieme dall’eliporto di Londra e sembrano piuttosto intimi. La cosa, in realtà, sembra duri tra alti e bassi già da parecchio tempo, ma non c’è nulla di ufficiale. Secondo quanto scrive il tabloid,ha studiato presso la principale accademia di formazione per diplomatici e spie di Mosca, come riportano anche i media russi locali. Chi è, la(presunta)disi sarebbero incontrati per la prima volta nel 2021 al Festival internazionale del cinema di Karlovy Var e da allora avrebbero continuato a frequentarsi occasionalmente.