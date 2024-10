C’è un topo morto nella Casa del Grande Fratello: “Hai sentito che strano odore in piscina?”. La regia censura la conversazione tra i concorrenti (Di domenica 27 ottobre 2024) Un’ombra di mistero (e un odore sospetto) aleggia sulla Casa del Grande Fratello. Una conversazione censurata tra Clayton Norcross e Tommaso Franchi ha scatenato la curiosità dei telespettatori: si parla di un topo morto in piscina. La regia del reality, sempre attenta a cogliere i momenti più interessanti della vita nella Casa, ha inquadrato i due concorrenti in giardino mentre parlavano di uno strano odore proveniente dalla piscina. Ma proprio sul più bello, l’audio è stato improvvisamente silenziato, per poi riprendere qualche secondo dopo. “Hai sentito che strano odore in piscina?”, si sente chiedere Tommaso a Clayton, prima del blackout audio. Quando il suono torna, è Norcross a parlare: “Era un topo che era morto”. D’altra parte, non è la prima volta che i topi fanno capolino al Grande Fratello. Pochi giorni fa, Amanda Lecciso aveva raccontato di aver avvistato un topo in cucina. Ilfattoquotidiano.it - C’è un topo morto nella Casa del Grande Fratello: “Hai sentito che strano odore in piscina?”. La regia censura la conversazione tra i concorrenti Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Un’ombra di mistero (e unsospetto) aleggia sulladel. Unata tra Clayton Norcross e Tommaso Franchi ha scatenato la curiosità dei telespettatori: si parla di unin. Ladel reality, sempre attenta a cogliere i momenti più interessanti della vita, ha inquadrato i duein giardino mentre parlavano di unoproveniente dalla. Ma proprio sul più bello, l’audio è stato improvvisamente silenziato, per poi riprendere qualche secondo dopo. “Haichein?”, si sente chiedere Tommaso a Clayton, prima del blackout audio. Quando il suono torna, è Norcross a parlare: “Era unche era”. D’altra parte, non è la prima volta che i topi fanno capolino al. Pochi giorni fa, Amanda Lecciso aveva raccontato di aver avvistato unin cucina.

