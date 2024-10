Cantieri del tram: proroga di un altro mese per i lavori in via Tommaseo e alla stazione (Di domenica 27 ottobre 2024) I Cantieri del tram tra stazione e via Tommaseo continueranno anche a novembre. Da agosto, nel piazzale delle ferrovie e sulla strada che dalla fiera porta verso la stazione, sono in corso i lavori per la realizzazione delle due nuove linee del tram, che dovevano terminare entro la fine Padovaoggi.it - Cantieri del tram: proroga di un altro mese per i lavori in via Tommaseo e alla stazione Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Ideltrae viacontinueranno anche a novembre. Da agosto, nel piazzale delle ferrovie e sulla strada che dfiera porta verso la, sono in corso iper la realizzazione delle due nuove linee del, che dovevano terminare entro la fine

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cantieri del tram: proroga di un altro mese per i lavori in via Tommaseo e alla stazione - Le ditte che si stanno occupando della realizzazione delle due nuove linee hanno chiesto altro tempo per completare il lotto su cui stanno lavorando ... (padovaoggi.it)

Cantieri a Bologna: come cambia la mobilità da lunedì 28 ottobre - Bologna, 27 ottobre 2024 - Un altro lunedì difficile quello che riguarda la mobilità a Bologna. Ai lavori già iniziati fra cui quelli del tram si aggiungono quelli per riparare i danni causati dall'al ... (ilrestodelcarlino.it)

Bologna, le strade ancora chiuse e quelle riaperte: «Appena possibile riprendono i lavori nei cantieri del tram» - L'assessora alla Mobilità:«I nostri tecnici hanno fatto una ricognizione completa dei cantieri, quelli di via Riva Reno, della stazione di Borgo e di via Saffi hanno avuto qualche problema ma senza da ... (corrieredibologna.corriere.it)

Aperti i cantieri per la tranvia Togliatti, iniziati gli scavi archeologici. Primi tram nel 2026 - Sono stati avviati i cantieri per la realizzazione dell'infrastruttura di trasporto che si snoderà lungo l'area est di Roma ... (romatoday.it)