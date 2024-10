Anteprima24.it - Benevento-Casertana, le parole di Auteri: “A volte fatte scelte troppo frenetiche, ma gare simili danno maturità”

(Di domenica 27 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiSi è tinto di giallorosso il derby del “Ciro Vigorito” ma quanta fatica per i sanniti diper battere unache ha chiuso tutti i varchi subendo il gol decisivo solo ad un quarto d’ora dalla fine. Grazie a questo successo ilè tornato a +4 sul Cerignola allungando su Monopoli e Catania, con la compagine siciliana addirittura superata in casa dal Latina., però, non vuole in nessun modo parlare di fuga o cosee in sala stampa dopo il derby predica calma. TIMORI – “In questetimori ci sono sempre. Il risultato non si sbloccava, loro sono stati bravi a fare grande densità negli ultimi trenta metri. Noi, però, abbiamo fatto la gara che dovevamo fare, anche se aabbiamo optato per. In alcuni casi siamo statiesteti del calcio. A me la squadra è piaciuta.