Beautiful Anticipazioni Americane: La rivincita di Carter è solo all'inizio! Guai in vista per i Forrester? (Di domenica 27 ottobre 2024) Carter Walton è alla riscossa! L'affascinante avvocato della Forrester Creations, diventato COO ovvero dirigente operativo della casa di moda, ha le idee chiare per lanciare dei nuovi progetti e per portare la maison verso nuove vette. Ma nelle puntate Americane di Beautiful si sta scontrando e si scontrerà con Steffy e forse pure con Ridge. Comingsoon.it - Beautiful Anticipazioni Americane: La rivincita di Carter è solo all'inizio! Guai in vista per i Forrester? Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di domenica 27 ottobre 2024)Walton è alla riscossa! L'affascinante avvocato dellaCreations, diventato COO ovvero dirigente operativo della casa di moda, ha le idee chiare per lanciare dei nuovi progetti e per portare la maison verso nuove vette. Ma nelle puntatedisi sta scontrando e si scontrerà con Steffy e forse pure con Ridge.

