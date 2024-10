Ilrestodelcarlino.it - Autovelox a Cesenatico nella bufera: raffica di multe, esposti e denunce

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Cesena, 27 ottobre 2024 – Acontinua a tenere banco la polemica sull’installato sulla Statale Adriatica, alla fine del cavalcavia che in direzione da Rimini porta a Cervia. L’apparecchio è stato attivato nel maggio 2023 e, in un anno e mezzo, sono decine di migliaia gli automobilisti sanzionati, fra pendolari che si muovono per lavoro, turisti e gente del posto. Lo scorso anno ci fu un boom di sanzioni e conseguenti lamentele, tuttavia il limite dei 50 chilometri orari in quel tratto di strada c’è da almeno quarant’anni ed è lo stesso limite applicato in tutti i cavalcavia simili dell’Adriatica. Oggi chi transita si accorge subito che la stragrande maggioranza degli automobilisti rispetta il limite dei 50, anche perché ci sono più cartelli che avvisano della presenza del velox.