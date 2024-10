Angelus 27 Ottobre 2024, Papa Francesco: «Troppi bambini massacrati, rispettare vita umana che è sacra» (Di domenica 27 ottobre 2024) Papa Francesco torna a fare un appello volto alla pace, esortando a stoppare le guerre e mettendo al primo posto il rispetto della vita umana. In una Piazza San Pietro gremita, Papa Francesco tocca dei temi davvero importanti, tra cui l’essenzialità del credere e lo stop alle guerre che stanno attanagliando moltissime persone nel mondo. L'articolo Angelus 27 Ottobre 2024, Papa Francesco: «Troppi bambini massacrati, rispettare vita umana che è sacra» proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it - Angelus 27 Ottobre 2024, Papa Francesco: «Troppi bambini massacrati, rispettare vita umana che è sacra» Leggi tutta la notizia su Lalucedimaria.it (Di domenica 27 ottobre 2024)torna a fare un appello volto alla pace, esortando a stoppare le guerre e mettendo al primo posto il rispetto della. In una Piazza San Pietro gremita,tocca dei temi davvero importanti, tra cui l’essenzialità del credere e lo stop alle guerre che stanno attanagliando moltissime persone nel mondo. L'articolo27: «che è» proviene da La Luce di Maria.

