Anche un ambulatorio specialistico nel Pta di San Pietro: come funzionerà (Di domenica 27 ottobre 2024) SAN Pietro VERNOTICO - Anche un ambulatorio infermieristico specialistico sarà attivo nel Pta di San Pietro Vernotico. Lo rimarca il segretario generale della Uilfpl Brindisi, Gianluca Facecchia, che altresì rimarca il ruolo svolto negli ultimi anni dall’Rsu aziendale della Uil Fpl, Pancrazio Brindisireport.it - Anche un ambulatorio specialistico nel Pta di San Pietro: come funzionerà Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di domenica 27 ottobre 2024) SANVERNOTICO -uninfermieristicosarà attivo nel Pta di SanVernotico. Lo rimarca il segretario generale della Uilfpl Brindisi, Gianluca Facecchia, che altresì rimarca il ruolo svolto negli ultimi anni dall’Rsu aziendale della Uil Fpl, Pancrazio

