Aeroporto Lampedusa, 12 indagati per le pressioni all’Ast aeroservizi: tra loro il Dg di Enac Quaranta (Di domenica 27 ottobre 2024) Inchiesta della Procura di Agrigento sull’Aeroporto di Lampedusa: 12 gli indagati Un avviso di conclusione indagini, per tentata concussione, è stato emesso dalla Procura di Agrigento nei confronti del direttore generale dell’Enac, Alessio Quaranta, nell’ambito di un’inchiesta sull’Aeroporto di Lampedusa. 12 gli indagati Sono 12 gli indagati nel procedimento che tratta anche presunte pressioni nei confronti di Gaetano Tafuri e Giovanni Amico, allora, rispettivamente, presidente e direttore dello scalo, nell’inchiesta sulla gestione del deposito di carburante nello scalo. Le parti offese sono Tafuri, Amico, Ast aeroservizi, la Regione Siciliana e il Mit. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di domenica 27 ottobre 2024) Inchiesta della Procura di Agrigento sull’di: 12 gliUn avviso di conclusione indagini, per tentata concussione, è stato emesso dalla Procura di Agrigento nei confronti del direttore generale dell’, Alessio, nell’ambito di un’inchiesta sull’di. 12 gliSono 12 glinel procedimento che tratta anche presuntenei confronti di Gaetano Tafuri e Giovanni Amico, allora, rispettivamente, presidente e direttore dello scalo, nell’inchiesta sulla gestione del deposito di carburante nello scalo. Le parti offese sono Tafuri, Amico, Ast, la Regione Siciliana e il Mit.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Delitto Sara Centelleghe a Costa Volpino: arrestato il 19enne Jashan Deep Badhan - ? Ascolta articolo - La giovane trovata morta dalla sua amica: ferite da coltello sul corpo. Il sospettato confessa e resta in custodia nel carcere di Bergamo. La comunità sotto shock A Costa Volpino, ... (liberoreporter.it)

Aeroporto Lampedusa: indagato per tentata concussione il Dg dell’ENAC - Un avviso di conclusione delle indagini per tentata concussione è stato emesso dalla Procura di Agrigento nei confronti di Alessio Quaranta, direttore ... (sicilianews24.it)

Elezioni regionali Liguria: sfida tra Bucci e Orlando, si vota oggi e domani - Urne aperte oggi 27 e domani 28 ottobre per eleggere il nuovo presidente e i membri dell’assemblea regionale. Previsti cambi di sede per alcuni seggi a causa dell’allerta meteo In Liguria, oggi ... (liberoreporter.it)

Tentata concussione, iscritto il dg di Enac - Un avviso di conclusione indagini, per tentata concussione, è stato emesso dalla Procura di Agrigento nei confronti del direttore generale dell’Enac, Alessio Quaranta, nell’ambito di un’inchiesta sull ... (ilfattoquotidiano.it)