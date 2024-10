Gaeta.it - Addio a Massimiliano Regio, una leggenda dello sport cittadino: scomparso improvvisamente

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella giornata di ieri, la comunitàiva e non solo ha ricevuto una notizia devastante:, un notoivo di Civitavecchia, è venuto a mancare in circostanze inaspettate. Con una carriera ricca di successi nel calcio e nel futsal,è stato un punto di riferimento per molti giovani atleti, contribuendo a formare una forte identitàiva nella sua città. Ricordato per il suo spiritoivo e per la capacità di essere un compagno di squadra esemplare,lascia un vuoto incolmabile nel cuore di chi lo ha conosciuto e stimato. La carrieraiva diha iniziato la sua carriera come centrocampista, indossando le maglie di squadre locali come il Civitavecchia e l’Amatori.