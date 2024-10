Metropolitanmagazine.it - Zendaya lancia il trend del vestito in pelle bordeaux all’evento a New York di “Bero” con il (suo) Tom Holland

(Di sabato 26 ottobre 2024) Noi lo ammettiamo, abbiamo un debole pere Tom, o come ci piace chiamarli, Tomdaya, sono la coppia più ammirata e riservata di Hollywood, e ieri insieme hanno illuminato le strade di Newcon il loro stile impeccabile e una complicità che non smette di affascinare. Il duo, noto non solo per i ruoli iconici in Spider-Man, ma anche per l’alchimia che trasmette, è stato avvistato mentre si dirigeva mano nella manodi lancio del nuovo marchio di birra analcolica di, chiamato “”. Per l’occasione,ha sfoggiato un look marvel-ous: un abito lungo incolor merlot, destinato a rimanere nella memoria dei fan e a fare tendenza tra le fashioniste di tutto il mondo.