Viabilità Roma Regione Lazio del 26-10-2024 ore 19:30 (Di sabato 26 ottobre 2024) 19. Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 26-10-2024 ore 19:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di sabato 26 ottobre 2024) 19.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Guasto a treno Italo sull’Alta velocità Roma-Firenze : forti rallentamenti - La circolazione ferroviaria sulla linea Alta velocità Roma Firenze risulta fortemente rallentata dalle 18 per un guasto a un treno Italo nei pressi di Orte. Alle 20 l’intervento del locomotore di soccorso era ancora in corso. I treni Alta velocità, ... (Lapresse.it)

Treno Italo bloccato a Orte - circolazione regolare dopo rallentamenti su av Roma-Firenze - Un treno Italo è rimasto bloccato nel pomeriggio sulla linea ad alta velocità tra Roma e Firenze, all'altezza di Orte. Forti rallentamenti si sono verificati sulla linea con gli altri convogli deviati sulla linea lenta. Le cause del blocco, a quanto ... (Tg24.sky.it)

Treno Italo bloccato a Orte - forti rallentamenti su Alta velocità Roma-Firenze - Un treno Italo è rimasto bloccato nel pomeriggio sulla linea ad alta velocità tra Roma e Firenze, all'altezza di Orte. Forti rallentamenti si sono verificati sulla linea con gli altri convogli deviati sulla linea lenta. Le cause del blocco, a quanto ... (Tg24.sky.it)

Ancora rallentamenti sulla linea Roma-Napoli : si prevede un’altra giornata difficile per i pendolari - Dopo il caos di ieri, la situazione non sembra migliorare per i pendolari della provincia di Latina. Anche oggi, mercoledì mattina, si registrano disagi lungo la tratta ferroviaria diretta verso Roma, aggravando ulteriormente la condizione di chi ... (Dayitalianews.com)