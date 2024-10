Verissimo tutti gli ospiti e le interviste di oggi 26 ottobre

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) – Torna ‘’ con un doppio appuntamento su Canale 5, sabato 26, e domani, 27. Tra glidel programma condotto da Silvia Toffanin ci sarà Ornella Vanoni, che torna nel talk show in occasione dei suoi splendidi 90 anni per presentare il suo nuovo album. Nel salotto di Silvia Toffanin farà il suo ingresso Nina Sophie Roma che racconterà la sua emozionante storia. Modella, attrice e influencer che è stata amputata alla gamba sinistra a causa di un’incidente stradale. Una tragedia diventata il suo punto di forza. Torna in studio, Alessandro Basciano per replicare alle forti critiche ricevute sui social dopo essere stato ospite ala scorsa settimana. Sul web l’hanno accusato di aver fatto diversi ritocchi al viso.