Gaeta.it - Un’avventura didattica al festival della scienza: studenti del liceo Grassi di Latina a Genova

(Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter AlScientificodi, l’esperienza scolastica si arricchisce di avventura e apprendimento. Circa cento, dividisi tra le classi III E, V C, II H e I V E, hanno preso parte aldi, un evento annuale ormai giunto alla sua 22ª edizione. Dal 24 al 26 ottobre, i ragazzi hanno partecipato a laboratori e seminari pensati per avvicinare i giovani al mondoricerca scientifica italiana, toccando temi che spaziano dalla robotica alla chimica, affrontando anche questioni cruciali come gli effetti del cambiamento climatico. La partecipazione deglie i laboratori proposti La partecipazione alnon si è limitata a semplici lezioni frontali. Glidelhanno avuto la possibilità di immergersi in un ambiente stimolante, dove la teoria si è incontrata con la pratica.