Ultime Notizie Roma del 26-10-2024 ore 10 | 10

(Di sabato 26 ottobre 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio rappresaglia di kontrolira mi risposta al massiccio attacco con missili balistici del primo ottobre lusione divertenti del paese inclusa a Tirana l’esercito italiano ha confermato di aver effettuato attacchi di precisione su vtv militari Milano in risposta a mesi di continui attacchi da parte della Repubblica islamica per la casa bianca quella di Israele un autodifesa Ma gli Stati Uniti non partecipano alle operazioni tirano sminuisce una violenta precipitazione interessato notte Ampi territori dei comuni di Riparbella e Castellina Marittima Santa Luce Montescudaio eterni ciolan l Pisano Torrente canali sono trascinati interessando strada imitazioni alcune vetture sono state trascinate dall’acqua gli occupanti sono stati tratti in salvo dai Vigili del Fuoco in particolare gli interventi ...