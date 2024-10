UFC 308, Ilia Topuria – Max Holloway in tv: orario, programma e streaming (Di sabato 26 ottobre 2024) Sabato 26 ottobre a partire dalle 20:00 andrà in scena l’evento UFC 308, che culminerà con la sfida tra Ilia Topuria e Max Holloway, pronti a contendersi la cintura dei pesi piuma, detenuta al momento dal fighter georgiano. Ma è solo il main event di una riunione ricca di match avvincenti, come quello tra Robert Whittaker e Khamzat Chimaev nei pesi medi, la divisione del nostro Marvin Vettori, pronto a tornare protagonista nei prossimi mesi. Nei massimi leggeri occhi puntati sul primo del ranking Magomed Ankalev contro il numero 5 Aleksandar Rakic. A completare la card saranno Lerone Murphy contro Dan Ige (pesi piuma) e Shara Magomedov e Armen Petrosyan (pesi medi). La main card sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Sabato 26 ottobre a partire dalle 20:00 andrà in scena l’evento UFC 308, che culminerà con la sfida trae Max, pronti a contendersi la cintura dei pesi piuma, detenuta al momento dal fighter georgiano. Ma è solo il main event di una riunione ricca di match avvincenti, come quello tra Robert Whittaker e Khamzat Chimaev nei pesi medi, la divisione del nostro Marvin Vettori, pronto a tornare protagonista nei prossimi mesi. Nei massimi leggeri occhi puntati sul primo del ranking Magomed Ankalev contro il numero 5 Aleksandar Rakic. A completare la card saranno Lerone Murphy contro Dan Ige (pesi piuma) e Shara Magomedov e Armen Petrosyan (pesi medi). La main card sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn.

