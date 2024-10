Quotidiano.net - Turetta e l’orrore su Giulia: "Ho pianificato l’omicidio. Urlava, colpivo più forte"

(Di sabato 26 ottobre 2024) Una lista scritta di armi e attrezzi. E persino acquisti multipli "per maggior sicurezza". Sei ore e mezza di interrogatorio bastano e avanzano. Il presidente del Tribunale, Stefano Manduzio, annulla l’udienza del 28 ottobre e convoca il dibattimento per il 25 novembre. Pm, parti civili e difesa non hanno più nulla da chiedere a Filippo. Due o tre udienze al massimo e il 3 dicembre sarà condannato. L’aspirante ingegnere di Torreglia, 22 anni compiuti in carcere, lascia l’aula d’Assise di Venezia a testa bassa, proprio com’era entrato di prima mattina, per rispondere deldell’ex fidanzata e coetaneaCecchettin, laureanda in ingegneria biomedica, straziata con 75 coltellate nella notte dell’11 novembre 2023, tra Vigonovo e Fossò lungo la Riviera del Brenta. Il corpo abbandonato al lago di Barcis, in Friuli, è l’ultima sconcezza prima della fuga.