Svelato il motivo per cui Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini si sono lasciati (Di sabato 26 ottobre 2024) Negli ultimi tempi, il nome di Elisabetta Gregoraci è tornato a riempire le cronache rosa, non solo per la sua carriera nel mondo dello spettacolo, ma anche per la sua vita sentimentale. L'attenzione dei media si è concentrata sulla sua relazione con Giulio Fratini, un amore che ha suscitato entusiasmo e curiosità tra i fan della showgirl. Tuttavia, le ultime notizie rivelano che la storia tra Elisabetta e Giulio è giunta al termine, dando vita a speculazioni circa un possibile riavvicinamento con un volto ben noto, ovvero Flavio Briatore, ex marito di Gregoraci e padre di suo figlio Nathan. Le cronache degli ultimi giorni si sono infittite di retroscena e voci di corridoio, rendendo la situazione ancora più intrigante. La pressante presenza di Briatore nella vita di Elisabetta sembra aver avuto un ruolo cruciale nella decisione di chiudere definitivamente la sua relazione con Fratini.

