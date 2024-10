Universalmovies.it - Spider-Man 4 | Marvel ha scelto luglio 2026 per l’uscita

(Di sabato 26 ottobre 2024) Il tanto atteso-Man 4 ha finalmente la sua data d’uscita: sarà nelle sale USA dal 24. La notizia è rimbalzata in rete questa sera (qui la fonte di Deadline) ottenendo in breve tempo il giusto spazio nel cuore dei fan del celebre supereroe spara-ragnatele. Cronologicamente-Man 4 uscirà due mesi dopo Avengers: Doomsday, e farà da antipasto all’ultimo film della Saga del Multiverso, ossia Avengers: Secret Wars. La data scelta, tra l’altro, ha del curioso perché una settimana prima Universal Pictures aveva in precedenza fissato la data d’uscita del nuovo film di Christopher Nolan, guarda caso sempre con Tom Holland protagonista. Staremo a vedere se il 24possa essere la data definitiva.